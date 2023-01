Niet de eerste keer dat Ursula in Kiev op bezoek is hoor, sinds het begin van de oorlog was ze er al drie keer, voor het laatst in september. Een verschil; die bezoeken werden uit veiligheidsoverwegingen niet van te voren aangekondigd. En nu hebben de Russen *checks notes* EEN MAAND om via de Russische NPO te dreigen dat ze de EU-top aan zullen vallen [mark our words, die video's verschijnen vanaf morgen op uw weblog.]

De top zal bijgewoond worden door President van de Europese Commissie en Europese raad Ursula von der Leyen en Charles Michel. Kortom, Urs mag nu aangekondigd en wel langskomen tijdens de drone- en kruisraket-regen om te bewijzen dat ze echt spijt heeft van die PR-catastrophe waarin ze zei dat er al meer dan 100.000 Oekraïense soldaten gedood waren, waarna Zelensky dat officieel 'bijstelde' naar 13.000 (wat ook weer veel te laag was, natuurlijk).

Om het goed te maken neemt Ursula ook een zak geld met daarin 18 miljard euro mee. "Volodymyr Zelenskyy stressed the importance of receiving the first tranche of this assistance in the amount of EUR 3 billion already in January", lezen we in Zelensky's eigen persbericht. Ja, het zal.

De datum van de top was op 22 december al bekend, maar gisteren werd de locatie in de laatste zin van Zelensky's persbericht uit de doeken gedaan. "The parties discussed expected results of the next Ukraine-EU summit to be held on February 3 in Kyiv and agreed to intensify preparatory work." Noem ons argwanend, maar iets doet vermoeden dat Oekraïne de locatie een beetje afdwingt door het in zo'n vreemde zin helemaal onderaan een persbericht halfslachtig als voldongen feit te presenteren. Wat hun goed recht is, overigens.

Update: Rutte "just spoke to President Zelensky and assured him that the Netherlands will do everything it can to help Ukraine not only defend itself, but also win the war." Bijzondere taal wel, komt er een nieuwe wapenlevering aan?

Mark gaat voor goud