Even voor de duidelijkheid: wij zijn niet tegen veilig verkeer ofzo. Maar! Het lobbyverhaal dat hedenochtend op de voorpagina van de T. verschijnt is toch wel gek genoeg om even een paar roze vraagtekens bij te zetten. Kort samengevat zijn er veel meer verkeersdoden dus het is tijd voor "rijbewijssloten, snelheidsbegrenzers, alcoholsloten en het blokkeren van smartphones bij hogere snelheden": uw privacy moet nog meer kapot.

Ten eerste het "dramatisch" aantal doden van 578. Dat is namelijk 4 minder (!) dan de 582 van vorig jaar, toen het aantal verkeersdoden ook al gedaald was (en een andere lobbyclub in het AD pleitte voor een helmplicht). Maar waarom spreekt de Telegraaf dan van een stijging? Dat komt omdat deze cijfers niet van het CBS afkomstig zijn, maar uit STAR, oftewel de cijfers van onder meer de politie zelf. In deze cijfers zijn, zo lijkt het, mensen die in het ziekenhuis overlijden na een verkeersongeval niet meegenomen.

Volgens deze methode waren er vorig jaar 491 doden, en dan is 578 inderdaad een stuk meer. Maar het aantal 'nameldingen' schommelt nogal en is de laatste twee keer steeds met 4 procentpunt gedaald, van 26 naar 22 naar 18 procent. Als je die lijn doortrekt kom je over 2022 uit op 662 doden, ongeveer evenveel als in 2019 en minder dan in 2018. Als je rekent met het percentage van vorig jaar kom je op 685 doden, wat ietsje meer is dan de 678 uit 2018, maar geen "dramatische stijging". (Disclaimer: als nu in april het aantal doden enorm gestegen is mag u ZIE JE WEL ZIE JE WEL roepen).

En dan is er nog het eeuwige lobbyverhaal dat, nou ja, de lobby eraan hangt. Want vorig jaar (toen er dus uiteindelijk minder doden vielen dan het jaar ervoor) stonden Paul Broer van de politie en Hans van Maanen van de Vereniging van Verkeersslachtoffers óók al in de Telegraaf te roepen dat het nu echt een keer tijd was "rijbewijssloten, snelheidsbegrenzers, alcoholsloten, blokkeren van smartphones bij hogere snelheden" (het enige verschil met de quote van dit jaar is het woordje "en", GS).

Het geheel wordt afgerond met een volstrekt neutrale "analyse" van Gijsbert Termaat, die toevallig precies hetzelfde vindt als de mensen die hem de primeur hebben toegespeeld. En zo ligt de schuld in het debat over verkeersveiligheid bij U STOMME BURGER en is de oplossing om U STOMME BURGER nog meer privacy te laten opgeven zodat de overheid u kan controleren. Dezelfde overheid, die nu vrolijk buiten schot blijft, maar ondertussen keihard faalt bij het handhaven van straffen voor verkeershufters en het veiliger maken van kruispunten des doods. Toet toet.