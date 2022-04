Kijk eens aan. Goed nieuws van het verkeersdodenfront. In 2021 overleden minder mensen in het verkeer dan in 2020, het jaar dat iedereen binnen zat. Bovendien zijn het steeds vaker bejaarden die het loodje leggen en je hoeft heus geen dorhoutzeggende vragensteller met een kritische blik te zijn om dat minder erg te vinden dan dode jongeren. Maar! Dat is even buiten SWOV Nederland gerekend, de 'belangrijkste verkeersveiligheid-adviseur van het kabinet' volgens het AD in AD. Die wil namelijk een HELMPLICHT voor alle 60-plussers. En je hoeft heus geen dorhoutzeggende vragensteller met een kritische blik te zijn om te zien dat een helmplicht voor 60-plussers bij 'positieve' resultaten (namelijk: alle bejaarden blijven de hele dag binnen en sterven van eenzaamheid in plaats van in het verkeer) wordt uitgebreid naar 55-plussers, en dan ook maar voor kinderen want BLIJF VAN ONZE KINDEREN AF en daarna ook maar voor de rest want het is toch niet te handhaven om iedereen de hele tijd maar naar zijn leeftijd te vragen bij al die staatshelmcontroles op straat. En dan zitten we uiteindelijk met een algehele fietshelmplicht die ervoor zorgt dat een awesome Nederlandse ding, namelijk FIETSEN, ook alweer kapot is gemaakt. Doodgaan in het verkeer is geen besmettelijke ziekte. Geen fietshelm dragen als bejaarde met een matig evenwichtsgevoel is een slecht idee, maar het is vooral gevaarlijk voor bejaarden met een matig evenwichtsgevoel die geen fietshelm dragen. Of, nog erger, voor bejaarden met een matig evenwichtsgevoel op een e-bike. Maar dat is weer een ander verhaal.

Blauwe lijntje gaat omlaag!

Ook ANWB niet helemaal goed bij zijn kokosnoot