Dit is niet alleen het Nederland waarin toeristen binnenkort niet meer in Amsterdamse coffeeshops hangen, maar ook het Nederland waar we niet zo goed zijn in fietsen. Volgens de rubberen tegels van VeiligheidNL was twee derde van de verkeersslachtoffers die afgelopen jaar op de spoedeisendehulp verschenen een fietser en bijna de helft daarvan 55 jaar of ouder. De bejaarde en pre-bejaarde Kampioenstelletjes crashen 42 procent vaker met hun stalen ros dan tien jaar geleden en de grote boosdoener lijkt de e-bike: die vreselijke natuursloper die alleen maar populairder wordt. Die machine die broze bejaarden met een te hoge vaart over Neerlands fietspaden en dijkjes katapulteert totdat ze ontdekken dat hun reactiesnelheid niet meer is wat het geweest is. En zo belanden al die wannabe Mathieu's in het ziekenhuis en laten de statistieken zien dat Nederlanders niet kunnen fietsen. Nederlanders! De bevolkingsgroep die traditioneel leert fietsen voordat ze kunnen lopen. Het land waar die tweewielers zo populair zijn dat we blijkbaar twee sloten nodig hebben om te zorgen dat ze niet verdwijnen. Het land waar we het allemaal op een oude fiets leren, maar waar de oudjes op de fiets nu wel onze reputatie door het slijk halen. Jammer weer.