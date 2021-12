I'm a mamil (middle-aged man in lycra) and proud of it!

Fietsen - of het nou op een racefiets, een ATB, of een gewonde stadsfiets is - is goed: voor het milieu, het verminderen van de CO2 uitstoot, het spaart de fossiele brandstoffen, het is goed voor je conditie (met name je hart en bloedvaten), maar ook voor je humeur (je hersenen maken endorfines aan).

Kortom, er zitten alleen maar voordelen aan fietsen, en dat van die reptielen lijkt me zwaar overdreven.

En ik ga er gewoon mee door tot ik een 'vomit' ben geworden (very old man in tights). Kan me echt geen reet schelen.