Oeh ja de uiterst vervelende 'er mag helemaal niks meer'-wind die door Nederland waait verandert zo langzamerhand toch zomaar in een prettig briesje! 1.100 fatbikes van de Chinese merken QM Wheel en OUXI worden in beslag genomen door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Lullig voor scooterverkoper La Souris, maar ja, moet je maar niet óók fatbikes verkopen. Fatbikes zijn producten van de duivel, plakkaten aluminium of staal met velgen en banden en ventieltjes uit de hel, waar figuren met namen als Rodney en Patrick-Maurits en Mohammed dood en verderf op zaaien. Mannen op fatbikes hebben een heel kleine penis, zo is wetenschappelijk bewezen, ze stelen van de armen en geven aan de rijken, ze rijden omaatjes van hun sokken en als ze de kans zouden krijgen zouden ze hun eigen zus nog ontvoeren voor een beetje meer PSI in die domme dikke banden van ze. Fatbikes zorgen voor ongelukken, verdriet en pech in de liefde, en voor je het weet zit je in de gevangenis omdat je een bank hebt beroofd. Koop geen fatbike, en al helemaal niet van een Chinees merk, want het zal je bezuren. De War on Fatbikes is begonnen!!