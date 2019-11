De man die op 17 oktober op de A2 via de middenberm op de verkeerde weghelft terechtkwam en een ongeluk veroorzaakte waardoor hijzelf en een echtpaar zijn overleden, was in december 2016 ook al veroorzaker van een ongeluk op de A2. Dat bevestigt de politie na onderzoek van GeenStijl. Isam Abouellotfi uit Vianen reed toen in een file plotseling tussen twee rijen auto's door en raakte daarbij negen voertuigen (zie video hierboven).

Geen proces-verbaal

Volgens getuigen verklaarde hij na afloop dat hij zich niets meer van zijn actie kon herinneren. Volgens de politie had hij "op dat moment waarschijnlijk een epileptische aanval". Na het ongeluk vorderde de politie zijn rijbewijs in en deed melding bij het CBR. Na een rijvaardigheidsonderzoek kreeg hij een 'code 105' op zijn rijbewijs. Dat betekent dat hij weer mocht autorijden, maar beroepsmatig geen personen vervoeren of personen onder zijn toezicht laten besturen. De politie maakte geen proces-verbaal op na het incident, waardoor de man niet is vervolgd. Een woordvoerder kan niet uitleggen waarom de politie destijds die beslissing heeft genomen.

Nog een ongeluk

Op 17 oktober 2019 belandde Abouellotfi met zijn auto op de verkeerde weghelft van de A2, waar hij een dodelijke horrorcrash veroorzaakte. De politie doet nog steeds onderzoek naar het voorval en wil daarom niet zeggen of hij op dat moment nog een rijbewijs had. Hij zou ook betrokken zijn geweest bij een ongeluk in 2018 in (de buurt van) Hattem. De politie heeft nog niet op vragen van GeenStijl over dat ongeluk gereageerd.

Update: De politie geeft wel antwoord aan het AD. Ook dat was dus Abouellotfi, eind november 2018 op de A28, in een stevig ongeluk. Bovendien veroorzaakte hij daarna op 24 december nog een ongeluk zonder persoonlijk letsel. Tegenover het AD geeft de politie toe dat ze het rijbewijs hadden moeten invorderen.