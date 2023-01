We hebben een raadsel verzonnen, zo gaat-ie. Twee uitbehandelde patiënten en de baas van Schiphol zitten aan de bar. Van wie verwacht je de minste beterschap - rara nou van wie zou het eens zijn - het is van DE BAAS VAN SCHIPHOL. Want ondanks alle mooie woorden is de start van het jaar van luchthaven Shithole weer ruk ruk ruk met gedoe, geduw, rijen uit de hel, gemopper en mensen die hun vlucht missen (doei Dick). En nu heeft Thomas van Groningen ook nog eens zijn vlucht gemist. Moet hij weer twee stoelen omboeken. Bedankt Schiphol voor helemaal niks wat je voor ons hebt gedaan.