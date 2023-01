In het Stenen Tijdperk - eind jaren 70 - heb ik nog een keer stage gelopen op het Thomas More College dat gevestigd was aan de Beresteinlaan. Toen was er daar he-le-maal niets aan de hand.

Maar het Thomas More College bestaat allang niet meer, het hele gebouw is afgebroken een jaar of 15 geleden, meen ik. En als het politiebureau ook al jaren dicht is, tsja, dan verbaast het me niets dat het nu een no-go area is geworden. Met dank aan de massa-immigratie.