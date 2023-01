Lekker hoor! 20 graden aan de noordkant van de Alpen! Zwempak mee en na een dagje badderen in het meer keihard zuipen in de après-swim en een potje tongen met de badmeester, en dan thuis hup naar de GGD voor een soatest. ZIN IN! Het is nog nooooooit zo warm geweest in de Alpen. Behalve in 1993, toen was het er ook zo warm, maar dat kwam door het gat in de ozonlaag. Dat gat in de ozonlaag is sindsdien gevuld, met oude kranten van toen & andersoortige media-aandacht. Tegenwoordig komen de temperaturen, net als die heerlijke schaatsweek in Nederland, door klimaatverandering. En door een milde zuidwestenwind gecombineerd met een zogeheten föhn, dat ook.

UPDATE - Er komt… sneeuw?