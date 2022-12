Jammer Pritt!!!! We zijn morgen even niet. Het zingende ijs roept. En niet dat mietengedoe met Falko Zandstra en die rondjes enzo. Maar gewoon in de natuur. Boter brengen van A naar B, hup dingen onder de rok verstoppen voor de Duitse bezetter, zo van dorp tot dorp. Zoals ze in Friesland doen zeg maar. Op sommige plekken Ken It Net en morgen Ken It gewoon overal. Laat u niks wijsmaken door die waarschuwingen dat het ijs te dun is. Dat zijn waarschuwingen van mensen die het ijs voor zichzelf willen. HUP, de sloten op, de vaarten in!