Anita Pointer, een van de vier leden van r&b-groep The Pointer Sisters, is zaterdag op 74-jarige leeftijd overleden. Met de dood van Anita zijn nu drie leden van de groep overleden. June stierf in 2006 en Bonnie in 2020. Alleen Ruth is nog in leven.

Fire - The Pointer Sisters live at The Attic 1981

www.youtube.com/watch?v=SS6NXsgEoSw