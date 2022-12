Rusland verliest aanzienlijk meer mensen per dag dan Oekraine. Gezien dat Rusland een dictatuur is en 3.5x zoveel mensen heeft als Oekraine (met een beroerde demografie, dat wel) kan Rusland dat waarschijnlijk wel een aantal jaar uithouden, ceteris paribus.

Waar Rusland het moeilijk gaat krijgen is als het moreel zodanig instort dat Russen hun angst voor het regime verliezen. Dan kan het snel gaan. Vraag is echter of wat er na Poetin de macht grijpt een verbetering zal zijn. De Russische geschiedenis vertelt ons van niet.

Van groter belang voor 2023 zal zijn of het Westen zwaardere wapens gaat leveren aan Oekraine. Oorlogsvoering is niet alleen een militair gebeuren. Economische en productiecapaciteit zijn vaak van doorslaggevende betekenis voor de uitkomst (nucleair even buiten beschouwing latend). Op dat vlak is Rusland allang verslagen. Zolang het Westen dus de druk blijft opvoeren door aanvoer van wapens en munitie en vooral zwaardere systemen, kan Rusland op het slagveld Oekraine uitgebonjourd worden.

De grote vraag zal zijn wat Rusland dan doet zodra de Krim en vooral Sebastopol aangevallen worden. De Krim lijkt een rode lijn te zijn voor Poetin.

Het doel zal in ieder geval moeten zijn om Rusland uit Oost-Oekraine te krijgen. De Krim is toch al behoorlijk Russisch geworden. Dat is helaas de realiteit op de grond. Dan een wapenstilstand of vredesverdrag afsluiten. Eventueel een referendum over 5 jaar op de Krim waar ze bij willen horen en Rusland pas weer ontboycotten als er een regering zit die de imperialistische plannen met daden overboord kiepert. In parallel als de wiedeweerga in West-Europa weer onze legers en wapenvoorraden opbouwen. Vrede kost geld. Geen gelul meer over vredesdividend. Vredesinvesteringen is een beter plan.