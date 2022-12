Hoe gelukkig ik ben mijn handen te wassen in onschuld. Al in de jaren negentig vond ik het gedweep van mijn studiegenoten met Bolkestein als een soort profeet ongepast. De VVD is altijd een doorzichtige partij geweest. Een veredelde winkelierspartij waarvan de stemmers en leden denken dat die er voor hun is terwijl eenieder vanaf een afstandje kan zien dat alles, maar dan ook het volstrekt enige, waar de VVD echt pal voor stond de belangen van de VVD-fluisteraars was. En sinds het mislukken van de dividenbelastingdeal hebben die VVD-fluisteraars inmiddels hun handen van NL afgetrokken, ofschoon ik moet toegeven dat dit laatste mede ingegeven is door de ferme ruk die de Engelse aandeelhouders gegeven hebben aan de koers van menig multinational.

Wat rest is een VVD waarin domme mensen nog steeds in geloven, net als dertig jaar geleden, nu echter zonder VVD-fluisteraars maar nog wel de belangen dienend van de grotere MKB bedrijven die welvaren bij de gesubsidieerde energietransitie.

Ik heb geen medelijden met mensen die ooit VVD gestemd hebben. Zij verdienen allen straf, niet Mark of Annemarie of Melanie of Jozias enz.