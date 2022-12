Vindt u het ook te druk op de Wallen? Dan bent u deel van het probleem. Daarom gaan de gordijnen dicht. Je bent wat je neukt, zoals het spreekwoord wil. De vraag is natuurlijk wanneer we sorry gaan zeggen tegen de gevallen dames uit het voormalig Oostblok. Sexwerk is natuurlijk gewoon werk, maar misschien geen werk waar je je dochter voor achter een QR-code wilt plakken. En zo wordt de mens steeds meer een nummer. We beginnen met de hoeren. Daarna bent u aan de beurt! Wen er maar aan, kutburger!