Nu in het DartsCafé, de laatste wedstrijd van de donderdagavondsessie. De president van republiek Purmerend Vincent van der Voort tegen Cameron Menzies. U kent Cameron Menzies verder niet maar dat is dus de man die zijn pijl in de roos van Fallon Sherrock gooit - u kent haar mogelijk wel. Vincent van der Voort dus. Bijnaam: 'Fast Vinnie', omdat hij zo snel gooit, of 'The Dutch Destroyer', omdat dat weet helemaal niemand. Vinnie had de grootste antiheld van de dartswereld kunnen zijn, maar hij heeft de pech dat Raymond van Barneveld er ook is, en nu is Vincent van der Voort gewoon Vincent van der Voort. Het staat ook op zijn shirt: Vincent. Hij komt dus uit Purmerend, hij heeft altijd een blauw shirt aan, hij is nummer 28 van de plaatsingslijst, hij is favoriet tegen Menzies en hij is zo sexy als een kanon. Vincent is niet de beste darter ter wereld, maar hij kan van iedereen winnen. Hij kan winnen van Michael van Gerwen, hij wint (waarschijnlijk) van ons, hij wint van iedereen. Vincent kan heel goed 'boksen' (zie foto na de klik), hij gaat NIET met twijfel naar het WK en dat is een heel slecht teken. En morgen eet Vincent van der Voort weer een broodje kaas, of drinkt hij een bakje koffie, want hij is gewoon een heel normale kerel. HUP VINCENT VAN DER VOORT! Maak ons trots jongen!

THE DUTCH DESTROYER doet het