Allemaal NU naar RTL7 voor History in The Making. Hedenmiddag speelt dartssensatie Fallon Sherrock haar derde partij op het WK Pijltjegooien. Sherrock is de eerste vrouw die een man versloeg op een WK, en vervolgens de eerste vrouw die twee mannen versloeg op een WK. Het nieuws dat Mensen van Vagina het glazen plafond van mannenbolwerk darts aan scherven gooien wordt met frisse tegenzin gebracht door de *kuch* kwaliteitsmedia. Bij de Volkskrant schrijven ze schoorvoetend dat Fallon vanavond speelt en wie zoekt in de ANP Beeldbank vindt slecht 2 plaatjes van Fallon, uit 2016. Bij Trouw vinden ze helemaal dat Sherrock achter het aanrecht moet zoutpilaren. Maar mooi niet mensen! Fallon hoort voor de oche en we gaan het meemaken. Intunen op uw Televee of Twitter.

Update: Het waren 2 fantastische wedstrijden. Nummertje drie ging verloren, ondanks schitterende finishes, met 2-4. De als 22ste geplaatste Dobey is doorrr.

Eentje om te bewaren