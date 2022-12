Mocht Gladiator in aanmerking komen voor de positie van allerhoogste baas bij de politie, dan zijn hier de tien geboden voor Kerstmis:

1) vergroot de politiemacht: geld dat nu naar linkse hobbie's gaat, gaat nu eens naar een rechtse hobby

2) Leg de nadruk op boeven vangen (en dan niet meer laten lopen wegens "gebrek aan plaats")

3) het aantal processtappen van elke procedure MOET gehalveerd worden. Gewoon, omdat het kan

4) weg met papier, alles digitaal

5) Elke wijk in Nederland moet minimaal 1 keer per dag bezocht worden, geen uitzonderingen

6) Zero tolerance beleid voor geweld tegen en belediging van ambtenaar in functie

7) diversity, inclusion en equity doelstellingen worden per onmiddelijk geschrapt. In plaats daarvan komen doelstellingen met betrekking tot de primaire taken van de politie: reactiesnelheid, pakkans en succesvolle operaties

8) De politie is niet langer "je beste vriend". De politie is er om goedwillende burgers te beschermen tegen misdadigers. Punt.

9) Mobiele flitspalen zijn er niet voor de veiligheid, maar voor de staatskas. Weg ermee, we hebben andere prioriteiten dan zo'n paaltje managen

10) We laten ons niet langer intimideren door beschuldigingen van "etnisch profileren". Je roept maar. Zolang de misdaad in een bepaalde groep mensen oververtegenwoordigd is, zijn die mensen ZICHZELF etnisch aan het "profileren". Als de politie gewoon haar taak doet -onschuldige mensen beschermen- kan dat een negatief licht werpen op de oververtegenwoordigde groep mensen. Doe maar iets aan het zelfreinigend vermogen dan, dan houdt 't profileren vanzelf op en kunnen we weer allemaal gezellig thee drinken.

Nog vragen? Mooi. En dan nu allemaal de straat op, laat je zien, doe je werk en vrolijk kerstfeest.

oh, en hier is een vet kerstpakket en 200 euro extra per maand, zodat je zoon later ook interesse heeft in een job waarbij hij zijn gezondheid op het spel zet voor de veiligheid van anderen.