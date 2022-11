Even wat verbazing hoor

FOTO (ANP) - Niet de agenten uit het verhaal, maar wel de baas van de agenten uit het verhaal

Wat is er aan de hand?

"Het incident deed zich voor op 19 juni 2020 in Rotterdam. De politie kwam bij een garagebedrijf, volgens eigen zeggen om een man te fouilleren. Daarbij zou de 41-jarige Rotterdammer zich hebben verzet door zich agressief te gedragen."

Vervelend ook altijd die lui die zich tegen een arrestatie verzetten.

"Hij zou zich hebben losgerukt en een politieman hebben vastgepakt. Die zou daardoor genoodzaakt zijn geweest een kopstoot uit te delen."

Arme agent!

"De verdachte kwam op 9 september van dit jaar naar de rechter in Rotterdam en liet camerabeelden zien van zijn bedrijf."

Huh dat is raar.

"Daaruit blijkt dat de verdachte één hand in het gips en een mitella had."

Oh, klinkt niet echt bedreigend, maar wie weet was het wel een hele enge mitella.

"De rechter merkt op dat de verdachte juist degene lijkt te zijn die de boel wil sussen. Ook constateert hij dat de agent niet bezig is met een fouilleeractie."

Oh wow. Terwijl in het proces-verbaal stond dat de man zich agressief gedroeg. Maar wat is er dan wel op de beelden te zien?

"De agent rukt aan de mitella, duwt de man tegen de muur, geeft hem een kopstoot en pakt hem later bij de nek beet, voordat de verdachte wordt geboeid."

Au dat is niet fraai. Maar waarom wordt de verdachte dan toch vervolgd? Die beelden zijn er toch al lang?

"De officier van justitie vroeg zich af waarom hij die beelden niet eerder had overhandigd."

Ja, dat vroegen wij ons ook net af.

"De beelden waren destijds door de technische recherche opgehaald, voor onderzoek naar de kopstoot, maar niet aan dit dossier toegevoegd. In het dossier zat alleen het proces-verbaal van de agent en zijn collega."

WAT WAT WAT WAT WAT WAT WAT? EN NU?

"Volgens de rechter zijn de verschillen tussen de beelden en het proces-verbaal zo groot dat niet van een vergissing of andere interpretatie sprake kan zijn. "De enige conclusie die getrokken kan worden is dat de verbalisanten (delen van) dit proces-verbaal doelbewust in strijd met de waarheid hebben opgemaakt."

De rechter noemt dit een ernstige zaak. Rechters moeten voor de waarheidsvinding vertrouwen op de inhoud van een proces-verbaal, dat ambtsedig wordt opgemaakt. "Dat is het fundament waarop het Nederlandse strafproces is gebouwd. Het is slechts aan de beveiligingscamera’s van de verdachte te danken dat hij zijn onschuld heeft kunnen aantonen."

En die agenten dan? En die technisch rechercheur die de beelden in de doofpot heeft gestopt?

"Het is nog niet bekend of de Rotterdamse politie maatregelen heeft genomen tegen de twee agenten voor het valselijk opstellen van het proces-verbaal."