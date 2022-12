Dat krijg je dus in een land vol met Haribo-rechters. Een vrouw """"kocht"""" in een supermarkt een zakje snoepbananen à € 1,75 en dat ging natuurlijk he-le-maal mis. Alsof je een valse hond een stroomstoot geeft. "Ze had de verpakking al opengescheurd en propte volgens de caissière de ene na de andere snoepbanaan naar binnen." De ene na de andere snoepbanaan. Zo van: eerst de ene, daarna de andere. En toen moest ze nog betalen natuurlijk. Briefje van 10 kwijt. "Ze rende door de winkel aan het Heschepad en daarna naar buiten. Uiteindelijk kwam ze terug en overhandigde de caissière welgeteld 1 euro en 30 cent. Nét niet genoeg. De Cuijkse stopte weer een banaantje in haar mond, terwijl ze bleef zoeken naar haar geld. (...) Op dat moment greep een beveiliger ruw in. Hij legde een nekklem aan, trok de vrouw mee naar een kantoortje en duwde haar op een stoel." Huppa moven! Als we in dit land niet meer betalen voor onze snoepbananen, dan moet je maar gewoon voelen. Dikke nekklem met je snoepbananen. Of dacht ze soms dat die snoepbananen gratis zijn?? Toen trapte de vrouw de beveiliger ook nog eens in zijn ballen. Dus dat werd een rechtszaak want ja, wie komt er na veel gezever met 1,30 aankakken voor een zakje snoepbananen van 1,75 om vervolgens de beveiliger in de ballen te trappen? Snoepbananen! Mensen het gaat om snoepbananen! En wat denkt u? VRIJSPRAAK. Wauw wauw wauw dit land is ziek period.

Onbegrijpelijk

Haribo