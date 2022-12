Las het droevige nieuws tijdens het ontbijt en moest terugdenken aan mijn jeugd en dat Wordt Vervolgd één van de weinige mogelijkheden tot toegang tot tekenfilms inclusief een markant persoon voor mij was. Zo'n beetje de laatste in het dorp die nog geen kabel hadden. Zijn stem is zo na te spelen in mijn hoofd.

Daarna vroeg ik me af of dit een generatie-iets zou zijn en of dit Geenstijl zou halen. En jawel, dat heeft het gedaan. Maar je moet volgens mij wel in de jaren '80 ermee zijn opgegroeid. Denk dat de generatie daarna nog nooit van Han Pekel hebben gehoord.