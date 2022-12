Ok, nog één keer dan, dan houd ik er over op….

Marokkanen..

Er zijn mensen die nu al twee weken beweren dat Nederlanders de pik hebben op de Marokkanen.

Op alle Marokkanen?

Nee.

Net als dat die mensen blijven roepen dat het niet álle Marokkanen zijn, kunnen “wij” zeggen dat we niet álle Marokkanen bedoelen.

We bedoelen die teringlijers die het verzieken, inclusief ontkenners als Benali en wegkijkers.

Per slot van rekening zijn de rotte appels wél Marokkanen.

Kun je ze “Nederlanders” noemen, dat maakt het probleem niet minder.

Bovendien zien ze zichzelf graag als Marokkaan.

En waarom er de afgelopen paar weken zoveel ophef is over Marokkanen, komt dat door het WK??

Haha, welnee.

Het is de bekende druppel.

‘S zomers wordt her en der de kermis verziekt.

In zwembaden wordt de sfeer verziekt.

In de wijken, in winkelcentra, op scholen etc.

Opvallend vaak zijn daar Marokkaantjes bij betrokken.

Cokehandel op straat, plofkraken, de lijst gaat maar door.

Zelfs als er iets te vieren valt, zoals nu, gaat het mis.

Voornamelijk Riffijnen, in heel West-Europa, die zich misdragen.

Is gewoon een feit.

Sorry voor de Marokkaanse goedzakken, jullie hebben een probleem.

Wij hebben een probleem, wij samen.

En dat komt uit jullie gemeenschap.