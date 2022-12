Op de kermis, in de zwembaden, discotheken, in winkelcentra, na het voetballen, op scholen en ga zo maar door.

Altijd als er ergens stront is met groepen zijn het voor 99% groepjes Marokkanen.

Als Turkije voetbalt of Galatasaray, Fenerbahçe komen de Turken ook naar buiten.

Het welbekende tüteren en vlagvertoon, maar zeer zéér zelden breken ze de boel af.

In Duitsland leven ruim 3 miljoen Turken, zelden hoor je iets over shit met die gemeenschap.

Wat een verschil.

Marokkanen zijn individueel ook vaker betrokken bij misdaad.(drugshandel, diefstal, geweld).

Op vrijwel alle “omstreden” lijstjes staan Marokkanen bovenaan.

Mourad Baddaou heeft groot gelijk.

De Marokkaanse jeugd zorgt er zelf voor dat iedereen de pest aan ze krijgt, omdat zoveel mensen ondertussen wel een nare ervaring hebben meegemaakt met een Marokkaan.

Al was het maar een verkeersruzie.

Ondertussen staat de Nederlandse deur wijd open voor allerlei nieuwe (islamitische) exote.

Mensen krijgen er een naar gevoel door, mede door wat de Marokkaanse jeugd flikt.

Dat gebeurt hier, maar ook in België en Frankrijk.

Het is geen toeval, het is structureel, een groot deel van die gemeenschap is een probleem.

Meer protest, meer tegengeluid vanuit de eigen gemeenschap.

Meer mannen als Mourad Baddaou.

Dan moeten we het later nog hebben over de dominantie van de islam zelf.

Eerst die Crimikanen aanpakken.