Koud. Kater. Glad. Mistig. Ideale omstandigheden om die treurbuis des middags al aan te knippen en te schaamkijken naar kwartfinale nummertje 3 in Qatar. De Leeuwen van Lombok vs Vervelião en Consorten. Alles ten noorden van Tanger en Tetouan is inmiddels een veiligheidsrisicogebied vol gele hesjes, "jongeren"werkers, buurtvaders, bibberburgermeesters met deegsliertruggengraten want we weten wat ze doen als ze winnen, maar niet als ze verliezen. Hele volkswijken zitten vanmiddag verplicht op het pliesiebureau, wegens dat bekende "westerse probleem". Dus mensen & middenstanders... LUIKEN naar beneden en dan maar genieton van die splijtende no look steekpass van Hakim de Tovenaar! LIVESTREAM