YES. YES YES YES YESSERDEYES. Er moest een persbericht van de RVD aan te pas komen maar nu hebben we ook duidelijkheid. Máxima (we mogen wel zeggen: ónze Máxima) juicht vrijdag bij de wedstrijd tussen Nederland en Argentinië voor... ons. Voor Nederland. Voor Oranje. Voor Louis. Voor Denzel. "Als Nederlandse en koningin van Nederland is ze voor Nederland", aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. Goed om te weten! Hieronder een sfeerimpressie van Máxima & Willem voor de tv in de bioscoopzaal van het paleis. Máxima heeft de sjaal van Conny Helder geleend & Wimpie gaat heel lekker met de One Love-band. HUP HOLLAND!