Zeker nu, in een tijd dat er niet al teveel loos is en ik het gevoel heb

dat u in het weekend met wat 'stoppertjes' het blog probeert te vullen,

heb ik een voorstel.



Ik kan me heel goed voorstellen dat ik niet de eerste ben die hiermee komt.



Met name in het weekend, maar ook nu ook door de week want WK (of andere

sportevenementen zoals de Tour de France), zijn er volgens mij vrij veel

reaguurders (waaronder ikzelf) die tijdens de reguliere topics hun

sport-ei niet kwijt kunnen.



Zou het een idee zijn om in de vroege middag een Sportcafé-topic te

openen? Hier kunnen reaguurders terecht die tijdens de andere topics hun

tegels weggejorist zien worden omdat ze uiteraard niet on-topic zijn.



Ikzelf wijk voor dergelijke zaken nu uit naar andere fora (en die zijn

er plenty) maar dat is niet hetzelfde als de interactie met het

reaguurderslegioen van Geenstijl; mensen die ik onder mijn huidige nick

ken sinds 2008, maar onder andere schuilnamen van ver daarvoor. Op die

fora tref ik overigens ook behoorlijk wat deelnemers die normaliter op

Geenstijl actief zijn.



Ik begrijp dat u als redactie de regie ietwat kwijtraakt, maar

anderzijds bindt u wel de (bestaande) reaguurders nog meer aan uw product.



Wellicht is een proef op een doordeweekse zondag (ha!) helemaal niet

zo'n slecht idee.



Met vriendelijke groet en een prettige voortzetting.



Naschrift Redactie 1: In een mailbox vol spam, doodsbedreigingen en hunnie-doen-het-weer-tips was dit een pareltje van redelijkheid, dus vandaar gooien we 'm in de groep. Reaguurder bij redactie bekend. We horen het wel!

Naschrift Redactie 2: Er is nu sport op tv, dus daar mag u ook op reaguren.

MuziekCafé WANNEER?