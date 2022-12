Etnisch gezien kan je het een land noemen, verdeeld over Turkije, Iran, Irak, Syrië. Die landen hebben vreselijk huisgehouden in die Koerdistan. Het zal vast wel dat er door de PKK onverkwikkelijke zaken gebeurd zijn, maar de oorsprong ligt in verzet, net zoals dat ooit zo was met Ierland en de IRA. Ook Ierland is nooit een land geweest. Oekraïne, Kazachstan, Indonesië en ga maar door, ook niet. Misschien dat er wel in een ver verleden een soort land was dat voorganger was. Wat Nederland, Duitsland, Italie feitelijk ook hadden.

Wat nu gebeurd is ziek. De Turken mogen de hele toetreding van Finland en Zweden gijzelen omdat daar de politieke tak van de PKK, of andere vrijheidsstrijders, ongemoeid worden gelaten. Voor toetreding worden nu mensen (weet niet of ze terrorist zijn) uitgeleverd aan een land waar een despoot aan de macht is. Echt iets om trots op te zijn als NAVO zijnde.

Die Koerden hebben een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het verslaan van islamitische staat.

De gebieden in Irak en Syrië waar enige jaren de facto een eigen land voor de Koerden was, heeft zich niet misdragen.