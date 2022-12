Jongens, en meisjes ook, we kunnen opgelucht ademhalen. Het is misschien vervelend dat Kendrick M., die is veroordeeld tot negen jaar cel en tbs omdat hij zijn vriendin heeft vermoord en in een koffer in de Vliet gedumpt, afgelopen woensdag tijdens zijn begeleid verlof ontsnapte en daarna een vrouw in Soest bijna doodstak, maar er is ook goed nieuws. De begeleider die met Kendrick op pad ging heeft namelijk correct gehandeld. "Dat is gebleken uit een eerste interne evaluatie die in de tbs-kliniek is uitgevoerd na het incident van woensdag, zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie." Toch een meevaller! "De ontsnapping heeft volgens Justitie vooralsnog geen gevolgen voor het systeem van begeleid verlof voor tbs'ers, aangezien gebleken is dat er correct is gehandeld. Ook de verloven van patiënten in de Pompekliniek die recht hebben op verlof buiten de hekken, gaan gewoon door." Gelukkig maar. Je moet er niet aan denken dat er nu een tbs'er een dagje niet met verlof zou kunnen.

Dit heet nou... recidive