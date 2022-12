Hoe is dit nu weer mogelijk? Iemand die verstandige dingen zegt. OP DE NPO NOTA BENE! Die daar helemaal niet voor bedoeld is. De NPO is een doodzieke D66-tool om mensen tegen elkaar op te zetten. Dat begon met de War on Zwarte Piet, en duurt tot op de dag van vandaag voort, met oa de War on Houtkachels (zit de energielobby achter), de War on Kerst (die willen ze "Top2000" gaan noemen) en recentelijk de War on Verzetshelden (snuivers, allemaal). Al die Wars zijn allemaal de schuld van de Ploert Ploertsma's van Nederland én de Nationale Ploert Omroep. Mooi dat zulks nu eens gezegd is. Groetjes van Marc Oosterhout, oprichter van het "onafhankelijke" reclamebureau, dat spotjes voor de NPO maakt. BENT U DAAR NOG?

Zo werden kinderen gepolariseerd op de NPO!