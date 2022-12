FvD-junioren met MBO-diploma opgelet: wegens vrij actuele, nogal bijzondere omstandigheden is FvD met GROTE SPOED op zoek naar een systeembeheerder. De voorkeur gaat uit naar een ongevaccineerde heteroseksuele blanke man die veel sport en graag zijn vrouw haar plaats wijst. Vereisten: je bent beslist niet in staat een gemiddelde app zo dicht te metselen dat uiterst gevoelige privé-gegevens als BSN, partijlidmaatschap en NAW een beetje veilig worden opgeslagen. Ook ben je beslist niet in staat om de volledige ledenadministratie van de afgelopen jaren, zeg maar alles sinds de oprichting van de partij, te scheiden van huidige leden en app-gebruikers, zodat alle gegevens van iedereen die ooit ook maar een mailtje van FvD heeft ontvangen op eenvoudige wijze via de app voor iedereen toegankelijk zijn. Verder moet je in het bezit zijn van communicatieve vaardigheden als: 'Het is de schuld van anderen', 'we zijn gehackt', 'dit was een aanval' en natuurlijk 'schuld van de Soros-kartelstuttersmedia'. Uiteraard ben je in staat écht lastige dingen zoals het aansluiten van een printer (lol) of het op slot zetten van Twitter-acounts van Gideon medewerkers die er door Thierry zijn uitgeduwd uit te leggen aan FvD-kaderleden. Als je een gave riddernaam hebt als Fausto, Goliath, Lancelot of Minerva is dat een pré. Solliciteren kan via de FvD-app (na het invullen van BSN, lidmaatschapsnummer, NAW, seksuele voorkeur, bloedgroep, IBAN, telefoonnummer en al je social media accounts). Maar je mag ook de QR-code scannen de vrij toegankelijke app-gegevens van een ander misbruiken.