U kon op uw lavendelzakjes natellen dat de onlangs gelanceerde ForumApp zou resulteren in gênante dataleks, maar dat de uil zo snel zou crashen hadden we niet verwacht. RTL's huisict'er Daniël Verlaan onthult nu al dat het complete ledenbestand van het FvD, inclusief de adressen, rekening- en telefoonnummers van alle leden en voormalige leden, door iedereen was op te vragen. Dat is dus inclusief oud-FvD'ers zoals de JA21-deserteurs en andere zinkende schip-verlaters. De deur stond simpelweg wagenwijd open en Forum kan voor de schuldvraag echt naar niemand anders kijken dan zichzelf, dus dat is uiteraard exact wat ze niet doen. Zij spreken over een "vijandige aanval". Dikke lol overigens over deze zin in het statement: "Tevens zijn we in contact getreden met onze advocaat, mr. Gerard Spong, die bevestigde dat hacking en computervredebreuk strafbare feiten zijn." Dat is toch een beetje alsof u zelf over een bananenschil uitglijdt en vervolgens uw advocaat laat bevestigen dat mishandeling strafbaar is. We kunnen nu al niet wachten hoe ze in de volgende Forum Inside gaan uitleggen hoe dit allemaal past in het grotere WEF-complot. Eén ding moeten we ze nageven: zo transparant over hun ledenaantal zijn ze nog nooit geweest en dat is ook wat waard.

