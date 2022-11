Nah, geen zin in een clubje dat een eigen kliekje vormt, gegevens verzameld "Voor Later", opruiende teksten spuit op nationale TV en De Kamer, dat openlijk antisemitische propaganda spuwt, etc etc.

Baudet was grappig en vernieuwend in het begin, ik stem anders maar had er graag de frisse nieuwe wind bij in de politiek. Ik ben er nog niet over uit of Baudet een onwetende antisemiet is of dat hij eigen plannen heeft, zijn vrouw mag Joods zijn maar niet iedere Jood steunt het bestaan van Israël. Misschien is hij teveel in het nauw gedreven, begrijpt hij dingen verkeerd en maakt daarom domme keuzes. Maar zijn rechterhand is een viesch manneke.

Ik wil niks met die club te maken hebben, in welke vorm dan ook. Dan maar levenslang single.

**Vult limonadeglas met Hooghoudt, plaatst het op de bar**

Ik ben weer weg, fijne avond. :)