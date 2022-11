Tussen al het voetbalgeweld door, zomaar uit het niets, een nieuwe single van Metallica, met daarbij ook nog eens de aankondiging van een nieuw album en shows in Nederland. De plaat heet 72 Seasons en de Nederlandse shows vinden plaats in die afgrijselijke galmbak genaamd Johan Cruijff ArenA, een hal die niet bedoeld is om in te voetballen, laat staan om muziekevenementen in te houden. U moet eens heel hard gillen en tegelijkertijd met een roestige hark over een schoolbord krassen, dat geluid opnemen op een 1985 cassetterecorder, terugspoelen, afspelen, het ding in een put smijten, voor de zekerheid nog even in de put krijsen en de echo die u dán hoort is ongeveer het geluid van Metallica in de Johan Cruijff ArenA. Voor een plekje vooraan bent u doodleuk 616 euro kwijt, weliswaar twee dagen, maar het blijft op een Donald Duckkige manier erg verdrietig. Toegegeven, de Pinkpop-giganten van Metallica zijn ook nooit echt cool geweest, al was The Black Album wel okee, maar het luistert toch vooral het lekkerst weg voor paarsgebroekte kneuzen in een Toyota Prius, en Lars Ulrich is sowieso een drummende drol. De coolste Ulrich had een extra L en luisterde naar de naam Jan. ENFIN, genoeg gekletst, de nieuwe single van Metallica klinkt werkelijk fantastisch. Wat een vuur, wat een solo. HEE GA JE MEE ROCKEN IN HET STAMCAFÉ?

