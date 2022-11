De Rijdende Rechter versus De Rijdende Snackbar: Who would win?

Op zich is het wel 'hartverwarmend' dat de vader zo opkomt voor zijn zoon, dat is mij nog nooit overkomen en hoewel mensen hier zeggen: 'Tough Love', had ik dat liever wel gehad in mijn eigen leven, maar goed, die Sanil schijnt een redelijk klein mannetje te zijn, dus ik denk dat hij zich wou bewijzen in de groep blanke Gooi-kids.

Maar op iemands hoofd schoppen als hij op de grond ligt is gewoon dodelijk, bij je slaap lopen namelijk heel kwetsbare aders en zenuwen.

En nu begeef ik me op zeer glad ijs: als je in een gevecht terecht komt, is het niet deels je eigen schuld? Je kan ook de confrontatie op allerlei manieren vermijden.

Door simpelweg niet te reageren op provocaties, een andere route te nemen, weg te rennen, een domme grap te maken, ik bedoel meisjes worden zeer zelden of nooit door een groep jongens in elkaar gerost.

Maar dit is denk ik een opmerking die niet hoog zal scoren.

Jawel, ik liep ook eens 's nachts op straat en daar komt me een groepje luidruchtige jongemannen tegemoet.

Ten eerste gedroeg ik me als een persoon die niemand aankijkt, maar ook niet als een wezel loopt, en vervolg rustig mijn weg (op goed geluk), Ik ging zelfs uitgebreid een shaggie draaien. Ik denk dat ze gewoon dachten dat ik een eersteklas sukkel was, Iemand die sowieso niet in hun categorie valt, of een bedreiging is of wat dan ook.

Maar goed, klopt nog ook.