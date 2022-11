Overheidsgeld is natuurlijk niet uw geld, althans niet meer. U heeft betaalt, afgerekend zo u wilt en dat voor alle overheidszaken waar u meer of minder, of zelfs helemaal niet blij mee bent.

Voorts is het weinig productief om te pretenderen dat er bij een Baudet 1 of Wilders 3 geen problemen zouden zijn geweest.

Wel vind ik het heel spijtig dat er nu pas een potje wordt opengetrokken over iets wat al jaren een probleem is. Typisch VVD, alles is reactief. Ik denk dat we zonder van racisme beticht te kunnen worden best kunnen stellen dat als asielzoekers steen en been klagen over criminele asielzoekers die door ze beroofd en bestolen worden dat men in het torentje van Rutte weer eens te laat actie onderneemt.

Vraagje voor uw allen? Als een kennelijk nogal gestoorde man zoals David Icke tot persona non grata verklaard kan worden in heel de EU waarom kan dat niet met de psychotische Nigeriaan? De rovende Algerijn? De stelende Marokkaan? Waarom moeten dorpelingen in vooral Noord-Nederland angstig op hun spulletjes letten tezamen met "echte" vluchtelingen?

45 miljoen euro klinkt als een fors bedrag voor die paar, men zegt een paar procent van het totaal, van ongewenste vreemdelingen en dat is het ook. Zeker als men geen EU plan heeft voor persona non grata. Deze mensen worden uitgezet, verdwijnen in de illegaliteit en/of melden zich later weer bij onze buren. Het lijkt mij niet zo moeilijk om Noord-Afrikanen en Sub-Sahara Afrikanen tot persona non grata verklaren door de gehele EU als dat ook met David Icke kan. Toch? Wat denkt u?

Natuurlijk de wet in alle EU landen stelt dat u asiel mag aanvragen als u dat wilt maar als we daar eens het zinnetje "tenzij u wegens criminele activiteiten of anders binnen de EU tot persona non grata bent verklaart". Zou dat niet een hoop oplossen? Ik stel dat het tijd is voor een "persona non grata" regeling in de gehele EU voor criminele asielzoekers. Dan hebben we dat stukje opgelost. Nu de rest nog.