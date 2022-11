VARA? Mijn vader luisterde, met de koptelefoon op want mijn moeder hield er niet van, naar de rode haan om zich te kunnen ergeren aan het linkse gespuis. Dat was in de jaren zeventig. Van de vorige eeuw. Vijftig jaar geleden dus. Waarmee is aangetoond hoe relevant de VARA tegenwoordig is. Niet dus. Even relevant als een diplodocus, zeg maar. Even relevant als een zeg maar in 2022. Even relevant als een theezeefje tegenwoordig. Niet dus.