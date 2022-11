You know what woke means, it means you're a loser. Everything woke turns to shit

De markt blijkt andermaal weerbarstig! Lang verhaal kort: onder CEO Bob Chapek hebben die kale, androgene zwarte fee (?) in de nieuwe Pinnokio, die zwarte zeemeermin waarvan het een modern geloofsartikel is te insisteren dat ze een feilloze klassieke schoonheid is, die menstruerende man in Baymax en dat krampachtige offensief tegen Florida's gouverneur Ron DeSantis' wet dat schoolpersoneel kinderen onder de 9 jaar oud niet mag """docereren""" over genderidentiteit en seksuele oriëntatie, afgelopen jaar geleid tot een beursverlies van 37 (!) procent.

Het ontslag van Bob Chapek en de herbenoeming van oud CEO Bob Iger [laat Kanye en Dave het niet horen allemaal] steeg het beursaandeel meteen met 6 procent. Maar, verwacht niet meteen een 180 die neerkomt op Top Gun Kids. In entertainment-vakblad foxbusiness.com lezen we: "But Chesser does not believe Chapek was pushed out because he embraced the wokeness. In fact, he says Iger, who led Disney for 15 years before handing the reins to Chapek in 2020, is a woke warrior himself. "Iger is no less woke than Chapek," Chesser told FOX Business. "He is even more woke.""

Meemaken is wat we het gaan. Uiteindelijk is ook woke maar een hype, zoals een van de laatste volwassene in de zaal Kat Rosenfield eind juli nog zo fantastisch uitlegde.

Extreem vermoeiende mensen