Mijn grootvader vaders kant had ooit een sprookjesboek uit begin 20e eeuw met art-nouveau prenten erin, dus ook Pinokkio en die waren voor mij als kind eng. Neus in brand en zo. Zeer begin 20e eeuw grafisch. Boek zou nu een gigantische "trigger warning" hebben voor de rubbertegel sneeuwvlokjes. Maar als ik eraan terugdenk, dat waren werkelijk schitterende prenten, ingeplakt en als je er met je hand over streek voelde je dat ze in meerdere lagen waren gedrukt. Boek was ook "loodzwaar", ingebonden natuurlijk, donkergroene kaft met gouden letters en een centimeter of 40 hoog, was Duits maar zonder Gothische letters. Fantastisch.

Helaas toen hij stierf heeft zijn 2e vrouw (gold digger) dat boek meteen geratst.