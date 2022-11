Halsema is er eindelijk uit: het preventief fouilleren dat eerst wel, niet, wel mocht en daarna waarnemers kreeg en vervolgens waarnemers voor de waarnemers zag verschijnen en uiteindelijk in proefvorm werd uitgevoerd, is nu echt van tafel. Reden voor het besluit is dat de hoofdstedelijke hermandad buiten het aangewezen gebied stapte en preventief fouilleerde in een jongerencentrum. Dom natuurlijk, want iedere ambtenaar weet dat we de meeste wapens van straat halen als de agenten in hun aangewezen gebied de boodschappentrolleys van bejaarden controleren totdat de boefjes vanzelf hun kant opkomen. Ketendraagster Halsema over de zeik, want zij had de straatcriminelen juist beloofd dat niemand ze zou lastigvallen buiten de aangewezen gebieden. "Nader onderzoek moet uitwijzen welke beslissingen tot deze controles hebben geleid", schrijft ze aan de gemeenteraad. De huidige proef is per direct gestopt en een nieuwe proef komt er niet. Amsterdam vreest de illusie van racisme tenslotte meer dan het steek- en vuurwapengeweld dat de stad al jaren teistert. Het is belangrijker dat niemand zich gekwetst voelt dan dat niemand zich neergestoken voelt en met zo'n instelling is de stad al preventief verloren.