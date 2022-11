In een D66/Groen Links alfa-studie-hoofd zijn dingen, problemen, nooit met elkaar verbonden.

Als ze naar het ene kijken, bestaat het andere niet.

Iedereen aan de warmtepomp, maar geen idee hoe je met kernenergie je huis kunt verwarmen, dat werk.

We fikken de bossen elders in de wereld sneller weg als biomassa dan ze kunnen groeien, maar daar kijken we even niet naar, dat is niet ons Nederlandse-CO2-huishoudboekje en dan telt het niet.

Raar, want het verhaal is nu juist dat fossiel CO2 toevoegt uit het verleden dat nu niet voldoende zou worden opgenomen.

Dat huishoudboekje zegt : Gaat dit Nederlandse huishoudboekje beter, is dat ook beter voor het huishoudboekje van de wereld.

Dat de bijkomende ellende in een andere vorm ergens anders in de wereld terecht komt, telt niet.

Gaat het beter met het individu, is dat ook beter voor de iedereen, ook komt de ellende ervan bij andere individuen terecht, maar dat telt dan even niet.

Eigenlijk net zoals in de neolib VVD-economie dus, een soort ontspoorde Adam Smith.

Movie-quote: "Incomplete. Incomplete..."