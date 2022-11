Ik ben toch wel erg benieuwd naar de uiteindelijke uitspraak. Als het inderdaad een Russische scudraket was en geen Oekraiense (Zelensky ontkent nu ook bij hoog en bij laag dat de raket die op Polen is afgeschoten Oekraiens is), dan ligt het nog altijd in de rede om aan te nemen dat het een tragisch ongeluk was. Geen moord dus maar hooguit dood door schuld. En als we dan toch kijken naar schuld, dan vraag ik mij af of de luchtverkeersleiding Eurocontrol, die ondanks waarschuwingen over de onveiligheid het luchtruim openliet, niet (mede) blaam treft.