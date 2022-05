Ja, we weten het: het MH17-dossier van het Openbaar Ministerie laat uiteraard alleen het verhaal van de aanklager in deze zaak zien, maar wel een bijzonder goed onderbouwd en gedocumenteerd verhaal op een opvallend nette, overzichtelijke en goedwerkende website. Dus daar is al dat IT-talent van de overheid gebleven. Van de ontwikkeling van het conflict in het oosten van Oekraïne en het aanleveren van de Buk-installatie tot het daadwerkelijk neerhalen van de Boeing 777 op 17 juli 2014 om 16:20 uur lokale tijd en dat allemaal weergegeven met een kek interactief kaartje. Dit zijn de meest onderste stenen die justitie boven wist te krijgen en daar moeten we het mee doen. Gepubliceerd op de laatste dag dat het OM de verdediging van repliek diende in de zaak tegen vier mannen die volgens justitie verantwoordelijk zijn voor het binnenhalen en wegsmokkelen van de Russische Buk-installatie. De eis voor een levenslange gevangenisstraf ligt al op tafel en de uitspraak volgt waarschijnlijk ergens in november. Niet dat Rusland die gasten ooit gaat uitleveren, maarja, we moeten iets.