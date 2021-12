MH17 is gewoon een groot drama. Van Oef kreeg er ruzie over met een zakenrelatie uit Moskou en zegde hem op. Russen zijn geindoctrineerd door hun regime (ook de hoog opgeleiden) dat de NAVO ieder moment kan binnenvallen, hun dochters kan komen verkrachten en alles in brand steken. Omdat dit hun eigen mentaliteit was, om wat zij in Polen en Hongarije flikten. De tanks in Praag. Russen zijn onbetrouwbaar uitschot. En dat is hier weer eens pijnlijk duidelijk geworden. Uitspraak is voor de show.