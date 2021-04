Ondanks dat het daar oorlog was (Rusland ontkent dat nog steeds overigens) is er nooit sprake geweest van officiele Russische hulp bij het neerhalen van vliegtuigen van de Oekraiense luchtmacht. Uiteraard was dat wel het geval met illegaal geleverde schouderafgevuurde raketten. Maar die schoten niet hoog genoeg voor de MH-17. We weten allemaal wat daarna is gebeurd: Rusland smokkelde - omdat zijn mannen op verliezen stonden tegen de Oekraiense luchtmacht - een BUK binnen met goedkeuren van Vladimir Poetin himself en die schoot, geheel volgens de Russische we-fuck-up-everything doctrine, per ongeluk onze MH17 uit de lucht. Een burgervliegtuig neerschieten is bovendien een oorlogsmisdaad.

Dan is de schuld zonneklaar duidelijk denk ik. Rusland, in casu Poetin als de militair verantwoordelijke uiteindelijk, heeft hier een oorlogsmisdaad gepleegd in een stiekeme en onverklaarde oorlog, die tot op de dag van vandaag voor het Russische volk is geframed als een invasie vanuit Oekraine, aangestuurd door de NAVO. Dit ongeluk paste niet in dat propagandaplaatje dus daarom wordt dit nog steeds ontkend. Nu toegeven dat het bullshit was en Poetin de MH-17 neerschoot zou betekenen dat Poetin moet zeggen: Sorry Russen ik heb jullie zes jaar lang belazerd met dat hele dat verhaal van Oekraine en die MH-17, maar heee, zand erover dan maar? Wat maakt het ook uit.. Toch?