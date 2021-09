Ik heb even gedaan wat ik altijd doe bij dit soort berichten. Ik heb even bij de andere nieuwsmedia gekeken of zij hierover ook hebben bericht. Ik ken GS al heel lang, ik weet dat zij roeren waar het stinkt, maar ook dat zij het leuk vinden om af en toe de boel lekker op te fokken. Gewoon omdat het kan.

Het blijkt dus echt zo te zijn. Onze regering vond het dus kennelijk noodzakelijk om deze essentiële informatie 7 jaar lang onder de steen te houden.

Of deze steen werkelijk de onderste steen is, weten we nog niet. Wat we wel weten is dat er onder deze steen pissebedden kruipen. Een van deze pissebedden is onze premier.

Soms is de werkelijkheid zo bizar dat deze niet door satire, van bijvoorbeeld GS overtroffen kan worden.