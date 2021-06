"we saw the trajectory"

Dat blijft dus in nevelen gehuld. De VS hebben klaarblijkelijk wel iets waargenomen, met een systeem in de buurt. Wat dat is of was willen zij niet prijsgeven. Drie dagen na de ramp was daarover al duidelijkheid gegeven met plaatjes van de afvuurlocatie, de vliegbaan van de raket en de locatie van de MH-17. Die overigens aansluit bij alle daarna uitgevoerde onderzoek en bovengekomen social-media bronnen.

Maar die Amerikaanse mist blijft intrigeren. Waarom wil de VS op zo'n cruciaal dossier als MH-17 geen uitsluitsel geven? Complotteurs beidt deze weigering tot inzage in de gegevens en bronnen de kans om dit te framen als een schuldigverklaring. Het biedt Rusland de kans te blijven ontkennen. De vraag is welk belang groter is dan het belang van waarheidsvinding in deze zaak.

Ik doe een gok:

1. De detectie van raketlanceringen op afstand geeft een belangrijk militair voordeel voor de VS. Die technologie kan zo geheim en geavanceerd zijn dat de Russen dit niet mogen weten.

2. Er zijn geen "beelden" maar andere data, waarvoor hetzelfde geldt: strategisch voordeel van geheimhouding.

3. Er zijn helemaal geen beelden, maar dan zou ook de OM-functionaris daarover liegen, maar wel andere bronnen, bijvoorbeeld er is een Amerikaanse mol in het Russische chain-of-command.

4. Er zijn ook gegevens die men niet wil prijsgeven omdat er ook andere gegevens worden prijsgegeven, zoals Amerikaanse betrokkenheid of andere luchtbewegingen van Oekraine bijvoorbeeld.

Mogelijkheid 4 acht ik onwaarschijnlijk. Dat zou onmiddelijk door de Russen gepubliceerd zijn, aangezien zij dat luchtruim nauwgezet observeerden met hun radar. Ieder bewijs van Oekraiense of andere vliegtuigen zou in de pers zijn uitgemeten. De Russen hebben een halfbakken poging gedaan met knip-en-plak van internetplaatjes, maar dat werd al snel doorzien.