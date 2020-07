Het verhaal van die beelden is raadselachtig. Kerry zei toen iets wat suggereerde dat alles was gezien op beelden. Er is later in het onderzoek inzage gegeven waaruit niet mocht worden gekopieerd of geciteerd, maar het OM moest genoegen nemen met de bevstiging van het bestaan van die beelden.

Op welke grond die geweigerd zijn is onduidelijk en wat de beelden inhouden ook, behalve dat het bevestigt wat het OM heeft onderzocht uit andere kringen: Dat er geen sprake was van andere vliegtuigen. Er zijn een aantal mogelijkheden:

1. De beelden bestaan helemaal niet en Kerry blufte.

2. De beelden bestaan wel maar verraden mogelijk de capaciteit van de VS inlichtingen, die zij nioet willen prijs geven.

3. Er staan onwelkome zaken op, die van allerlei aard kunnen zijn. We weten niet welke.

Echter: Er is geen enkele ondersteuning, integendeel zelfs, van het bestaan van radarbeelden die het tegendeel bewijzen en het sterkste argument tegen het bestaan van andere vlioegtuigen is dat de Russische radar, die zeker 24/7 dat gebied afstruinde, ook geen enkel bewijs heeft van andere vliegtuigen. Dat bewijs zou 100% zeker zijn overlegd, als het in het voordeel van Rusland kon worden uitgelegd en dat is niet gebeurd op een slappe poging na met vervalste en gefotoshopte andere vliegtuigen. Een pad dat vrij snel is verlaten door Rusland, waarna wer andere versies werden gelanceerd.

Blijft echter de vraag open: Wat is er met die beelden van Kerry?