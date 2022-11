Is wel zo:

"“Emissions from billionaire lifestyles, their private jets and yachts are thousands of times the average person, which is already completely unacceptable. said Dabi."

Is niet zo:

"But if we look at emissions from their investments, then their carbon emissions are over a million times higher,”"

Dat de "billionaire investments" miljoenen malen meer bijdragen. Het is namelijk een pietsje flauw om hun aandeel in een bedrijf dat vervuiling meebrengt, mee te wegen in hun eigen vervuiling. Die bedrijven zijn natuurlijk behalve voor vervuiling en uitstoot, ook van belang voor werk, inkomen, bepaalde nuttige producten, kortom dat wat de mensch nodig heeft om te leven. Wat de mensch dan weer koopt van die bedrijven telt dan eerder mee met de carbon footprint van die kopers dan van de aandeelhouders van de producenten.