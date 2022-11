Op scholen moeten kinderen leren lezen, schrijven, rekenen en later vakken als wiskunde, Engels, Duits, Natuurkunde. Al die woke toestanden moeten daar buiten de deur gehouden worden. Sowieso die opzichtige symbolen met regenboogkleuren mogen ook best stoppen. Wil iemand zelf een vlag bij zijn huis ophangen, prima. Maar zebrapaden, bankjes, vlaggen bij overheidsgebouwen die in regenboogkleuren moeten is belachelijk. Het voegt niets toe aan gelijkheid (die er al ruimschoots is, behalve in bepaalde wijken) en is niets anders dan symboolpolitiek.

Ik snap dat ouders boos worden, dat ze er een vergaand verhaal bij zien is weer wat anders, maar ik vraag mij ook af of dat werkelijk door die ouders is gezegd. Woke zorgt voor teeespalt. Iedereen die het er niet mee eens is, wordt wappie verklaard. Natuurlijk zit er een beleid achter anders dook dit niet overal op. Er is zo een tweedeling tussen deugend links en normale mensen en dat dient niemand, alleen de hysterie in de linkse hoofdjes.