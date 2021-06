Moeilijk doen over andermens homogevoelens is achterlijk en homo's haten kan natuurlijk echt niet meer tegenwoordig. Foei. Bah. Stom. Maar, dat alleen een beetje lafjes vinden is niet voldoende. We moeten een StAtEmEnT maken tegen homohaat! Tegen de idee dat het huwelijk alleen voor man-vrouw is. Hup anale seks! Tegen de gedachte dat homoseksualiteit een afwijking is, dat iedereen als hetero wordt geboren, dat homoseksuelen minderwaardig zijn of dat homoseksuelen het dan maar bij alleen verlangen moeten laten maar niets mogen praktiseren. Daarom is GS HQ vandaag in regenboogkleuren belicht. Mosterd draagt zijn favoriete Gordon-shirt, Pritt heeft de roze polo van Ronaldo geleend, Ronaldo draagt naast 17 Lowlands-polsbandjes ook een regenboogpolsbandje, Spartacus is sowieso al dragqueen in zijn vrije tijd, Struikrover rijdt speciaal vandaag in een Ford Ka, Van Rossem schrijft al zijn topics in Comic Sans (roze) en ondergetekende heeft op zijn ene wang het gezicht van Barbara Barend laten tatoeëren en op zijn lul andere wang het gezicht van Albert Verlinde. Statements mensen, statements! Voorts hebben wij 17 miljoen regenboogvlaggetjes met GS-logo laten drukken die as we speak door JSF's boven Nederland worden uitgestrooid. We gaan de straten op om iedereen die zegt hetero te zijn met de vlakke hand een corrigerende tik vol in de bakkes te geven en samen met zowel een Duitse minister als de gemeenteraad van München zullen we vannacht een musicalmarathon houden. Morgen, De Grote Dag, zullen we eensgezind met afgevaardigden van woke linkse politieke partijen (D66, PvdA, GroenLinks, BIJ1, Volt), de hele familie Barend, VARA-cabaretiers, iedereen met een contract bij de NPO en natuurlijk de Fransen Timmermansen (zij/hun) op het Museumplein een hartverwarmend, deugend, ludiek muzikaal statement maken tegen dat gemene land waar ze wel graag willen meevoetballen en meedoen met de rest van de wereld maar waar ze niet van homo's houden en onophoudelijk wetten blijven maken tegen homoseksuelen. U weet nu natuurlijk wel over welk land we het hier hebben:

Qatar.

Iedereen die ook een écht statement wil maken tegen het schenden van homorechten is van harte uitgenodigd. Met name voetballers, de UEFA, burgemeester en polizei van München en vrijwel alle columnisten in (inter)nationale MSM die de laatste dagen onophoudelijk laten weten hoe fors ze deugen en hoe belangrijk ze de mensenrechten van homoseksuelen vinden zijn bij dezen van harte uitgenodigd om in te leggen in ons crowdfundingfonds voor het oprichten van een openbare gay sauna in Doha (verplicht gebruik van maken minstens twee keer per jaar, naakt). Wijnaldum heeft al een Rolex ingelegd.

Want zeg nou zelf: als wetgeving in katholiek Hongarije al reden is om een regenboogstatement te maken dan is het op gruwelijke wijze vervolgen van homoseksuelen in WK-voetballand islamitisch Qatar al helemaal een reden om je dappere stem te laten horen, het stadion in regenboogkleuren te projecteren, journalisten op te dragen partij te kiezen door speldjes te dragen en complete steden regenboog te schilderen.

Toch?